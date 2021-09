Blade Runner: lo studio ha assunto due dipendenti per tener in ordine la cronologia del franchise (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due dipendenti della Alcon Entertainment hanno il compito di tenere sotto controllo la timeline del franchise Blade Runner verificando che personaggi e trama abbiano una logica all'interno del canone. Il franchise di Blade Runner continuerà a espandersi entro la fine dell'anno con la serie animata di Adult Swim e Crunchyroll Blade Runner: Black Lotus, ambientata tra l'originale Blade Runner di Ridley Scott del 1982 e il sequel del 2017 di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Per evitare problemi e incongruenze, lo studio a capo del franchise, Alcon Entertainment, ha ingaggiato due dipendenti per ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Duedella Alcon Entertainment hanno il compito die sotto controllo la timeline delverificando che personaggi e trama abbiano una logica all'interno del canone. Ildicontinuerà a espandersi entro la fine dell'anno con la serie animata di Adult Swim e Crunchyroll: Black Lotus, ambientata tra l'originaledi Ridley Scott del 1982 e il sequel del 2017 di Denis Villeneuve,2049. Per evitare problemi e incongruenze, loa capo del, Alcon Entertainment, ha ingaggiato dueper ...

