Arte e clima | l’Aula Verde di Andreco

È stato un lungo processo pArtecipativo che ha coinvolto cittadini, ambientalisti e ricercatori quello che ha portato alla realizzazione dell'Aula Verde, l'opera di land art ideata dall'artista e ingegnere specializzato in sostenibilità ambientale Andrea Conte, in Arte Andreco e che da aprile sorge a Roma dentro alla riserva del fiume Aniene. Un Pantheon naturale con diametro di quaranta metri, composto da due cerchi concentrici di pioppi e salici bianchi, che prenderà forma nel tempo come luogo di studio e infrastruttura … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

