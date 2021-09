Voglio essere un mago su Rai2: castello (gallery) (Di martedì 21 settembre 2021) Ha preso il via stasera, 21 settembre 2021, in prima serata su Rai2, il reality-talent Voglio essere un mago, che vede protagonisti dodici ragazzi tra i 14 e i 18 anni – 7 ragazzi e 5 ragazze -, alle prese con magia e illusionismo. I giovani si metteranno alla prova per trasformarsi da apprendisti, in incantatori e illusionisti professionisti, sotto la guida di insegnanti esperti e del “magister” Raul Cremona, con la voce narrante di Silvan. Voglio essere un mago: location A fare da scenario al programma è il castello di Rocchetta Mattei, sull’Appennino bolognese, appositamente allestito per ospitare i giovani apprendisti. Ogni casata ha la sua stanza, arredata con i propri colori, un luogo di studio e di svago per gli aspiranti maghi. Ci sono inoltre ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 21 settembre 2021) Ha preso il via stasera, 21 settembre 2021, in prima serata su, il reality-talentun, che vede protagonisti dodici ragazzi tra i 14 e i 18 anni – 7 ragazzi e 5 ragazze -, alle prese con magia e illusionismo. I giovani si metteranno alla prova per trasformarsi da apprendisti, in incantatori e illusionisti professionisti, sotto la guida di insegnanti esperti e del “magister” Raul Cremona, con la voce narrante di Silvan.un: location A fare da scenario al programma è ildi Rocchetta Mattei, sull’Appennino bolognese, appositamente allestito per ospitare i giovani apprendisti. Ogni casata ha la sua stanza, arredata con i propri colori, un luogo di studio e di svago per gli aspiranti maghi. Ci sono inoltre ...

