Treviso, in fiamme il bus degli studenti: rogo e mattinata di paura (Di martedì 21 settembre 2021) Pullman a fuoco stamattina a Cimadolmo (Treviso): forte spavento, ma per fortuna nessun ferito, solo tantissima paura. Erano le 7 e il bus di linea aveva appena caricato una decina di studenti delle ... Leggi su leggo (Di martedì 21 settembre 2021) Pullman a fuoco stamattina a Cimadolmo (): forte spavento, ma per fortuna nessun ferito, solo tantissima. Erano le 7 e il bus di linea aveva appena caricato una decina didelle ...

Advertising

Gazzettino : In fiamme #autobus carico di studenti: l'autista inchioda e fa scendere tutti - tribuna_treviso : Trento, in fiamme l’hotel Dolomiti sul monte Bondone: non c’erano ospiti - fra79Nopadania : RT @GiovanniBussett: Treviso: Pulmino per il trasporto degli alunni in fiamme il primo giorno di scuola. ASSURDO. ?@SkyTG24? ?@TgLa7? ?@Tg1… - GiuseppePepe10 : RT @GiovanniBussett: Treviso: Pulmino per il trasporto degli alunni in fiamme il primo giorno di scuola. ASSURDO. ?@SkyTG24? ?@TgLa7? ?@Tg1… - GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: Treviso: Pulmino per il trasporto degli alunni in fiamme il primo giorno di scuola. ASSURDO. ?@SkyTG24? ?@TgLa7? ?@Tg1… -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso fiamme Treviso, in fiamme il bus degli studenti: rogo e mattinata di paura Pullman a fuoco stamattina a Cimadolmo (Treviso): forte spavento, ma per fortuna nessun ferito, solo tantissima paura. Erano le 7 e il bus di linea aveva appena caricato una decina di studenti delle superiori. Ma la tragedia è stata ...

A fuoco la ruota dell'autobus: l'allarme a Cimadolmo L'autista ha fermato il mezzo, i ragazzi sono stati fatti scendere mentre le fiamme sono state spente con gli estintori dai presenti : l'intervento è stato concluso poi dai Vigili del Fuoco di ...

In fiamme autobus carico di studenti: l'autista inchioda e fa scendere tutti ilgazzettino.it Treviso, in fiamme il bus degli studenti: rogo e mattinata di paura Pullman a fuoco stamattina a Cimadolmo (Treviso): forte spavento, ma per fortuna nessun ferito, solo tantissima paura. Erano le 7 e il bus di linea aveva appena caricato una decina di studenti delle..

In fiamme autobus carico di studenti: l'autista inchioda e fa scendere tutti CIMADOLMO - Corriera a fuoco stamattina a Cimadolmo (Treviso): forte spavento, ma per fortuna nessun ferito. Erano le 7 e il bus di linea aveva appena caricato una decina di studenti ...

Pullman a fuoco stamattina a Cimadolmo (): forte spavento, ma per fortuna nessun ferito, solo tantissima paura. Erano le 7 e il bus di linea aveva appena caricato una decina di studenti delle superiori. Ma la tragedia è stata ...L'autista ha fermato il mezzo, i ragazzi sono stati fatti scendere mentre lesono state spente con gli estintori dai presenti : l'intervento è stato concluso poi dai Vigili del Fuoco di ...Pullman a fuoco stamattina a Cimadolmo (Treviso): forte spavento, ma per fortuna nessun ferito, solo tantissima paura. Erano le 7 e il bus di linea aveva appena caricato una decina di studenti delle..CIMADOLMO - Corriera a fuoco stamattina a Cimadolmo (Treviso): forte spavento, ma per fortuna nessun ferito. Erano le 7 e il bus di linea aveva appena caricato una decina di studenti ...