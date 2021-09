Serie B 2021/2022, tripletta Lapadula: il Benevento si impone 4-1 contro il Cittadella (Di martedì 21 settembre 2021) Gianluca Lapadula è il grande protagonista di Benevento-Cittadella, gara valida per la quinta giornata della Serie B 2021-2022 e vinta dai padroni di casa per 4-1. Il peruviano è stato l’autore di una tripletta nei minuti finali che ha chiuso definitivamente la partita, dopo i gol di Acampora e Okwonkwo nel primo tempo. Il Benevento sale così a dieci punti in classifica, mentre il Cittadella rimane a quota nove. LA PARTITA – Squadre molto lunghe e tanto spazio per le ripartenze all’inizio del primo tempo. Dopo soli cinque minuti di gioco il Benevento sblocca il match con un gol splendido di Gennaro Acampora che, trovato da Improta al limite dell’area, disegna con il sinistro una traiettoria imparabile per Maniero. Al ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Gianlucaè il grande protagonista di, gara valida per la quinta giornata dellae vinta dai padroni di casa per 4-1. Il peruviano è stato l’autore di unanei minuti finali che ha chiuso definitivamente la partita, dopo i gol di Acampora e Okwonkwo nel primo tempo. Ilsale così a dieci punti in classifica, mentre ilrimane a quota nove. LA PARTITA – Squadre molto lunghe e tanto spazio per le ripartenze all’inizio del primo tempo. Dopo soli cinque minuti di gioco ilsblocca il match con un gol splendido di Gennaro Acampora che, trovato da Improta al limite dell’area, disegna con il sinistro una traiettoria imparabile per Maniero. Al ...

