Pierpaolo Pretelli e le nozze con Giulia Salemi | ' La sposerò perché è lei quella giusta'

(Di martedì 21 settembre 2021) La storia tra e va a gonfie vele. L'ex velino, ora impegnato a Tale e Quale Show, ha parlato del futuro e dichiarato di aver trovato la donnaa Radio Radio, intervistato da Giada Di Miceli per '...

Leggi anche >e le nozze con Giulia Salemi Qualche giorno fa hanno partecipato insieme ad un matrimonio, al quale Giulia ha preso il bouquet della sposa, auspicio di nozze ...Una burla molto cattiva e soprattutto lunga che ha visto la complicità anche del fidanzato, ora volto del [?] L'articolo Giulia Salemi scoppia a piangere a Scherzi a Parte (VIDEO) ...La storia tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi va a gonfie vele. L'ex velino, ora impegnato a Tale e Quale Show, ha parlato del futuro e dichiarato di aver trovato la donna giusta ...Cambiamenti in vista per Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha annunciato ai suoi follower in lacrime che dovrà affrontare un cambiamento ...