Natalia Paragoni, ancora problemi di salute: “Presi antibiotici per settimane” (Di martedì 21 settembre 2021) Natalia Paragoni alle prese con la cistite: “E’ tornata bella tosta” Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, è un’influencer molto seguita sui social e ci tiene a raccontare tantissimi aspetti della sua vita ai followers, come ad esempio i suoi continui problemi alle prese con la cistite. Attraverso le proprie storie Instagram, Natalia ha aggiornato un po’ i fan circa la sua condizione spiegando di esser stata abbastanza tranquilla in estate, ma di star soffrendo nuovamente con l’aumentare degli impegni: “E’ tornata bella tosta, ho fatto due settimane di antibiotici, diciamo che stress e cambi di temperature non aiutano…ci dobbiamo convivere”. Natalia Paragoni si arrende alla cistite: “Non so più che fare” La ... Leggi su cityroma (Di martedì 21 settembre 2021)alle prese con la cistite: “E’ tornata bella tosta”, fidanzata di Andrea Zelletta, è un’influencer molto seguita sui social e ci tiene a raccontare tantissimi aspetti della sua vita ai followers, come ad esempio i suoi continuialle prese con la cistite. Attraverso le proprie storie Instagram,ha aggiornato un po’ i fan circa la sua condizione spiegando di esser stata abbastanza tranquilla in estate, ma di star soffrendo nuovamente con l’aumentare degli impegni: “E’ tornata bella tosta, ho fatto duedi, diciamo che stress e cambi di temperature non aiutano…ci dobbiamo convivere”.si arrende alla cistite: “Non so più che fare” La ...

Advertising

queenacida : “prima di essere Natalia paragoni sono la fidanzata di Andrea Zelletta “ COMODINO DOVE SEIIIIII #gfvip - GossipItalia3 : Il Musazzi attaccato da una nota influencer: Natalia Paragoni lo rimette in riga #gossipitalianews - lamponirossi : non la moglie di alex che farà come una natalia paragoni qualsiasi #gfvip - wineglass__ : La mia eterosessualità di fronte a Natalia Paragoni, Giulia Salemi e Soleil Sorgè?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni Natalia Paragoni, ancora problemi di salute: “Presi antibiotici per settimane” Lanostratv Natalia Paragoni, ancora problemi di salute: “Presi antibiotici per settimane” Natalia Paragoni alle prese con la cistite: "E' tornata bella tosta" Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, è un'influencer molto seguita sui ...

Uomini e Donne, ex corteggiatrice rivela: “Ho fatto due settimane di antibiotici” Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato di aver fatto una cura di antibiotici per due settimane. La conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi (foto Mediaset). Dopo l’esperienza al GF ...

Natalia Paragoni alle prese con la cistite: "E' tornata bella tosta" Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, è un'influencer molto seguita sui ...Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato di aver fatto una cura di antibiotici per due settimane. La conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi (foto Mediaset). Dopo l’esperienza al GF ...