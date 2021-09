Napoli, sospesi 59 sanitari No vax dall'Asl 1: tra loro sette medici e 22 infermieri (Di martedì 21 settembre 2021) Un totale di 59 sanitari sono stati sospesi dal servizio a . Si tratta di 7 medici, 3 psicologi, 2 biologi, 2 veterinari, 6 medici di medicina generale, 22 infermieri, 2 appartenenti al servizio 118, ... Leggi su leggo (Di martedì 21 settembre 2021) Un totale di 59sono statidal servizio a . Si tratta di 7, 3 psicologi, 2 biologi, 2 veterinari, 6dina generale, 22, 2 appartenenti al servizio 118, ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Asl Napoli 1 Centro sospende 59 sanitari non vaccinati - paolochiariello : #Juorno #covid #sanitari #novax, a Napoli sospesi altri 59 medici non vaccinati - juornoit : #Juorno #covid #sanitari #novax, a Napoli sospesi altri 59 medici non vaccinati - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Napoli, sospesi 59 sanitari No vax dall'Asl 1: tra loro sette medici e 22 infermieri - graziellacesari : RT @ilmessaggeroit: Napoli, sospesi 59 sanitari No vax dall'Asl 1: tra loro sette medici e 22 infermieri -