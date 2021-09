Incidente nel Mantovano | precipita da 5 metri di altezza | grave 59enne

Advertising

occhio_notizie : Nel primo pomeriggio di oggi un operaio è caduto dal cassone di un camion riportando gravi ferite - CDNewsCalabria : Tragico incidente nel Cosentino, 41enne muore dopo avere perso il controllo dell’auto - RestucciaSalv : Incidente sul lavoro nel Vibonese, 70enne ustionato con la fiamma ossidrica - LIVE - RonnieSullaLuna : Visto un certo personaggio che ha avuto un grave incidente, ero molto dispiaciuta nel vederlo così nonostante non l… - gruppormb : Nel nostro GR #Palermo #traffico -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente nel

BariToday

Un graveautomobilistico si è verificatoprimo pomeriggio sulla strada statale che collega Trani a Corato, in direzione di quest'ultima città e subito dopo il ponte dell'autostrada: pare che ...Mantova, 21 settembre 2021 -pomeriggio di oggi, martedì 21 settembre, a Sermide e Felonica, in località Quatrelle. Un uomo di 59 anni è caduto in un cantiere, precipitando da una altezza di circa 5 - 6 metri. L'...Madre tenta per due volte di togliersi la vita davanti al cimitero di Pagani (Salerno) e riesce nel suo intento al secondo tentativo ...La squadra di MIlton Keynes potrebbe sfruttare le tre posizioni di penalizzazione di Max in griglia di partenza per il crash di Imola, per introdurre sulla RB16B dell'olandese il quarto motore stagion ...