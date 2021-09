Importanti vittorie per Inter e Atalanta: è già bagarre in testa alla classifica (FOTO) (Di martedì 21 settembre 2021) Si sono appena conclusi i due anticipi serali della quinta giornata di campionato tra Atalanta-Sassuolo e Fiorentina-Inter. Le due squadre lombarde hanno conquistato i tre punti con ottime prestazioni. L'Atalanta di Gasperini batte il Sassuolo di Dionisi I bergamaschi vincono con un risultato di 2-1 grazie ai due goal nel primo tempo degli esterni Gosens e Zappacosta. Berardi accorcia le distanze al 44' ma la squadra guidata da Dionisi non riesce ad agguantare il pareggio. Fiorentina in vantaggio, ma l'Inter dilaga nel secondo tempo Sottil apre le marcature portando la Fiorentina in vantaggio con un'ottima azione di squadra. Ma nel secondo tempo la storia della partita cambia radicalmente: al 54' Darmian segna il goal del pareggio e tre minuti più tardi è Dzeko a ribaltare il risultato segnando il secondo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 settembre 2021) Si sono appena conclusi i due anticipi serali della quinta giornata di campionato tra-Sassuolo e Fiorentina-. Le due squadre lombarde hanno conquistato i tre punti con ottime prestazioni. L'di Gasperini batte il Sassuolo di Dionisi I bergamaschi vincono con un risultato di 2-1 grazie ai due goal nel primo tempo degli esterni Gosens e Zappacosta. Berardi accorcia le distanze al 44' ma la squadra guidata da Dionisi non riesce ad agguantare il pareggio. Fiorentina in vantaggio, ma l'dilaga nel secondo tempo Sottil apre le marcature portando la Fiorentina in vantaggio con un'ottima azione di squadra. Ma nel secondo tempo la storia della partita cambia radicalmente: al 54' Darmian segna il goal del pareggio e tre minuti più tardi è Dzeko a ribaltare il risultato segnando il secondo ...

