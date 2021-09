Il Garante Ciambriello in visita al carcere minorile di Airola

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Stamattina ildei detenuti della Campania Samueleè stato inpresso l’Istituto penale per minorenni di, per presentare una nuova progettualità finanziata dal suo ufficio, che sarà realizzata dall’Associazione “Il Faro”, attraverso un’equipe multidisciplinare che a cadenza bisettimanale per la durata di 10 mesi, effettuerà incontri individualizzati con i giovani ristretti. Per l’occasione ilha offerto ai ragazzi un pranzo a base di pesce, ed è stata un’occasione per trascorrere qualche ora con loro. “Questi adolescenti a metà, pur scontando una pena, hanno bisogno di uno spazio di libertà e reinserimento sociale. Questo progetto vuole intendersi come un ponte tra il dentro e il fuori le mura ...