Guerra: riforma catasto a gettito invariato, maggioranza pagherà meno (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Il problema è essenzialmente questo: noi abbiamo un prelievo sulla casa di tipo patrimoniale, l'Imu è commisurato al valore della casa. Quello che si vuole fare non è cambiare ciò che è tassato e ciò che non è tassato, ma di andare a vedere se il valore è impostato correttamente" assicurando comunque "l'invarianza di gettito" e "probabilmente vedremo che la maggioranza potrà verificare che per lei invece le tasse diminuiranno". La sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia Guerra (Leu), cerca di mettere ordine in un dibattito, quello della riforma del catasto, che è stato in questi giorni incandescente.L'idea è quella di "sostituire i vani con i metri quadri ma anche rivedere le differenze all'interno dei diversi comuni che hanno valori diversi degli immobili (il comune di portofino non avrà case con ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Il problema è essenzialmente questo: noi abbiamo un prelievo sulla casa di tipo patrimoniale, l'Imu è commisurato al valore della casa. Quello che si vuole fare non è cambiare ciò che è tassato e ciò che non è tassato, ma di andare a vedere se il valore è impostato correttamente" assicurando comunque "l'invarianza di" e "probabilmente vedremo che lapotrà verificare che per lei invece le tasse diminuiranno". La sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia(Leu), cerca di mettere ordine in un dibattito, quello delladel, che è stato in questi giorni incandescente.L'idea è quella di "sostituire i vani con i metri quadri ma anche rivedere le differenze all'interno dei diversi comuni che hanno valori diversi degli immobili (il comune di portofino non avrà case con ...

Advertising

RadioRadicale : La @CD_giustizia ha approvato la proposta di @riccardomagi sulla #cannabis. #Lega, #Fdi e #ForzaItalia (tranne… - zazoomblog : Guerra: riforma catasto a gettito invariato maggioranza pagherà meno - #Guerra: #riforma #catasto #gettito - ducciosiena : Se va in porto questa riforma , che non è altro un’ennesima presa di c… contro i cittadini italiani, mi aspetto una… - EmilioTrigilio : @CarloCalenda La sciopero questa volta è stato indetto per protestare contro la guerra in Vietnam, la fame nel mond… - CoppolaGemma : RT @mariamacina: Renzi “Vedere Greco e Davigo attaccarsi sui giornali e minacciarsi di querela è la fine di un’epoca. Siamo davvero alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra riforma Incrociamo tutto". Il Fisco entra nelle case (e nelle tasche) ...La riforma del sistema di accertamento che verrà probabilmente varata nei prossimi mesi fornirà nuovi strumenti per stanare chi non paga le tasse. I controlli si inaspriranno e sarà dichiarata guerra ...

Eitan, nonna materna in Israele: "Non è un rapimento, casa sua è qui" Questa è la guerra che nonno, nonna e i tuoi zii hanno condotto perché tu fossi qui", ha aggiunto. ... Un'istanza per ottenere la riforma della decisione del Gip sui tre fermi decisi due giorni dopo il ...

Guerra: riforma catasto a gettito invariato, maggioranza pagherà meno Tiscali.it "Incrociamo tutto". Il Fisco entra nelle case (e nelle tasche) Il nuovo sistema di controllo anti-evasione è già in cantiere. Al centro di tutto le banche dati: l'arma più potente contro i "furbetti" ...

Giustizia, l’ultimo sì: ridotti di un quarto i tempi dei processi ROMA - En plein al Senato sulla giustizia. Un unicum, in verità. Non era mai accaduto che in soli due giorni una delle due Camere licenziasse riforme così pregnanti per la giustizia penale e quella ci ...

...Ladel sistema di accertamento che verrà probabilmente varata nei prossimi mesi fornirà nuovi strumenti per stanare chi non paga le tasse. I controlli si inaspriranno e sarà dichiarata...Questa è lache nonno, nonna e i tuoi zii hanno condotto perché tu fossi qui", ha aggiunto. ... Un'istanza per ottenere ladella decisione del Gip sui tre fermi decisi due giorni dopo il ...Il nuovo sistema di controllo anti-evasione è già in cantiere. Al centro di tutto le banche dati: l'arma più potente contro i "furbetti" ...ROMA - En plein al Senato sulla giustizia. Un unicum, in verità. Non era mai accaduto che in soli due giorni una delle due Camere licenziasse riforme così pregnanti per la giustizia penale e quella ci ...