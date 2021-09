Guenda Goria replica a Tommaso Zorzi ed Enock e lancia una stoccata

Advertising

gieffepparo : Ricordate che a Guenda Goria potete solo lustrare le scarpe. Anche quando ha torto marcio - IsaeChia : #GfVip 6, Enock Barwuah contro Guenda Goria dopo la sua difesa nei confronti di Amedeo Goria: “Fai ridere!” - disagio_tv : Le parole di Guenda Goria in replica alle recenti critiche - DonnaGlamour : Grande Fratello Vip 6: Enock Barwuah attacca Guenda Goria sui social - selinrauhl : Non Guenda Goria che freccia Enock ma ha ragione lui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

Enock Barwuah replica ain virtù delle dichiarazioni con cui ha difeso suo padre Amedeo, in seguito al comportamento con Ainett. In questi ultimi giorni, la faccenda legata ad Amedeocon la modella Ainett ..., figlia di Amedeo, concorrente del Grande Fratello Vip, è intervenuta quest'oggi insieme al fidanzato Mirko Gancitano nel corso della trasmissione 'Trends&Celebrities' in onda su Rtl 102.È andata in onda ieri sera la terza puntata del Grande Fratello vip e come le precedenti è stata un grande successo. Tuttavia, così come accaduto in passato, anche in questa edizione non sono mancat ...Guenda Goria è stata protagonista oggi di una intervista radiofonica con Francesco Fredella per RTL 102.5 ed è tornata a parlare di quello che sta succedendo da quando suo padre è entrato nella casa d ...