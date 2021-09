Green pass per i magistrati onorari, una misura inutile (Di martedì 21 settembre 2021) di Nico Dente Gattola Con gli ultimi provvedimenti, per la precisione con il DL del 16.9.2021 meglio detto DL “Green pass“, il governo ha previsto per varie categorie di addetti ai lavori, tra cui i magistrati onorari l’obbligo di esibire l’idonea certificazione per accedere all’interno dei palazzi di giustizia. Ciò che lascia perplessi è che in un settore delicato come quello della giustizia, in cui per altro l’accesso fisico ai Tribunale è di fatto da quasi due anni drasticamente ridotto, se non annullato del tutto, si sia voluta l’introduzione di regole per l’accesso così drastiche. Tanto più che già oggi, come in tutte le strutture, sono previste misure per l’accesso, quali la misurazione della temperatura corporea. Quindi in presenza di numeri così limitati non ha molto senso una ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) di Nico Dente Gattola Con gli ultimi provvedimenti, per la precisione con il DL del 16.9.2021 meglio detto DL ““, il governo ha previsto per varie categorie di addetti ai lavori, tra cui il’obbligo di esibire l’idonea certificazione per accedere all’interno dei palazzi di giustizia. Ciò che lascia perplessi è che in un settore delicato come quello della giustizia, in cui per altro l’accesso fisico ai Tribunale è di fatto da quasi due anni drasticamente ridotto, se non annullato del tutto, si sia voluta l’introduzione di regole per l’accesso così drastiche. Tanto più che già oggi, come in tutte le strutture, sono previste misure per l’accesso, quali lazione della temperatura corporea. Quindi in presenza di numeri così limitati non ha molto senso una ...

