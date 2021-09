Grande Fratello Vip, Raffaella Fico piange in diretta: “Balotelli mi cacciò da casa sua e chiamò la polizia. Non voleva più il bambino che aspettavo” (Di martedì 21 settembre 2021) Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 20 settembre, Raffaella Fico ha ripercorso alcune tappe della propria vita. Tra queste anche quella della storia con l’ex fidanzato Mario Balotelli. La showgirl ha detto: “Lui è stato un amore totalizzante, ho avuto altre storie dopo ma non sono mai stata innamorata allo stesso modo”. Poi ha spiegato: “È un ragazzo molto profondo che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche. Spesso è apparso per quello che non è. Comunque io ero piccola, avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, non è stato subito un colpo di fulmine, Mario mi ha tanto corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse”. Le cose però, non sono andate per il verso giusto. “Non sono rimasta incinta all’improvviso.. insieme lo abbiamo cercato, poi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Durante la puntata delVip andata in onda ieri 20 settembre,ha ripercorso alcune tappe della propria vita. Tra queste anche quella della storia con l’ex fidanzato Mario. La showgirl ha detto: “Lui è stato un amore totalizzante, ho avuto altre storie dopo ma non sono mai stata innamorata allo stesso modo”. Poi ha spiegato: “È un ragazzo molto profondo che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche. Spesso è apparso per quello che non è. Comunque io ero piccola, avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, non è stato subito un colpo di fulmine, Mario mi ha tanto corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse”. Le cose però, non sono andate per il verso giusto. “Non sono rimasta incinta all’improvviso.. insieme lo abbiamo cercato, poi non ...

