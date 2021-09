Fridays for future Bergamo in piazza venerdì, poi incontro con Agnoletto (Di martedì 21 settembre 2021) venerdì 24 settembre i giovani di Fridays for future Bergamo torneranno nelle strade per chiedere alle istituzioni di assumersi le proprie responsabilità e perché venga messa in atto una Transizione Ecologica che tuteli cittadini e cittadine, lavoratori e lavoratrici, i cui costi vengano sostenuti da chi si è arricchito a scapito dell’ambiente. L’ultimo rapporto IPCC (Integrated Pollution Prevention and Control ovvero controllo e prevenzione integrata dell’inquinamento), spiegano, lo dice chiaro e tondo: non c’è più tempo da perdere. Servono politiche coraggiose di contrasto alla crisi climatica e misure di abbattimento delle emissioni climalteranti concrete. Non c’è più tempo per greenwashing e proclami elettorali. Quest’estate abbiamo avuto un assaggio delle conseguenze della crisi climatica con temperature fino a 50 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 settembre 2021)24 settembre i giovani difortorneranno nelle strade per chiedere alle istituzioni di assumersi le proprie responsabilità e perché venga messa in atto una Transizione Ecologica che tuteli cittadini e cittadine, lavoratori e lavoratrici, i cui costi vengano sostenuti da chi si è arricchito a scapito dell’ambiente. L’ultimo rapporto IPCC (Integrated Pollution Prevention and Control ovvero controllo e prevenzione integrata dell’inquinamento), spiegano, lo dice chiaro e tondo: non c’è più tempo da perdere. Servono politiche coraggiose di contrasto alla crisi climatica e misure di abbattimento delle emissioni climalteranti concrete. Non c’è più tempo per greenwashing e proclami elettorali. Quest’estate abbiamo avuto un assaggio delle conseguenze della crisi climatica con temperature fino a 50 ...

Advertising

SkyTG24 : Fridays for Future, tornano gli scioperi per il clima: primo appuntamento il 24 settembre - GazzettadAsti : Asti, gli attivisti di Fridays for Future tornano in piazza - cagliaripad : Fridays for Future, anche a Cagliari scendono in piazza gli attivisti per il clima - dania1964 : RT @MILinMOV: FRIDAYS FOR FUTURE TORNA IN PIAZZA Dopo lo stop dovuto alla pandemia il 24/09 dalle 9 in Cairoli @FFF_Milano torna in piazza… - ImRocksss : RT @Greenreport_it: Venerdì torna lo sciopero globale per il clima dei Fridays for future - -