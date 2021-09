Far Cry 6: niente Ray Tracing su console, ecco perché (Di martedì 21 settembre 2021) Far Cry 6 non disporrà del Ray Tracing su console, ad affermarlo è una programmatrice di Ubisoft che ha rivelato anche i motivi della scelta In una recente intervista con Wccftech, la capo programmatrice di Ubisoft, Stephanie Brenham, ha rivelato che Far Cry 6 non avrà opzioni di Ray Tracing su console. Durante l’intervista, la stessa programmatrice ha rivelato che i giocatori su console non potranno godere dell’avanguardia in termini di tecnologia di illuminazione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Far Cry 6: per Ubisoft il Ray Tracing renderebbe più difficile mantenere lo standard prefissato relativo al framerate Ebbene sì: niente Ray Tracing per Far Cry 6, almeno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e ... Leggi su tuttotek (Di martedì 21 settembre 2021) Far Cry 6 non disporrà del Raysu, ad affermarlo è una programmatrice di Ubisoft che ha rivelato anche i motivi della scelta In una recente intervista con Wccftech, la capo programmatrice di Ubisoft, Stephanie Brenham, ha rivelato che Far Cry 6 non avrà opzioni di Raysu. Durante l’intervista, la stessa programmatrice ha rivelato che i giocatori sunon potranno godere dell’avanguardia in termini di tecnologia di illuminazione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Far Cry 6: per Ubisoft il Rayrenderebbe più difficile mantenere lo standard prefissato relativo al framerate Ebbene sì:Rayper Far Cry 6, almeno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e ...

zazoomblog : Far Cry 6 su PS5 e Xbox Series XS non avrà ray tracing conferma Ubisoft – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC… - Asgard_Hydra : Far Cry 6 su PS5 e Xbox Series X|S non avrà ray tracing, conferma Ubisoft - - infoitscienza : Far Cry 6 e Hamilton, l'orologio Khaki Field Titanium Automatic nel gioco Ubisoft - infoitscienza : Far Cry 6 su PS5 e Xbox Series X|S non avrà ray tracing, conferma Ubisoft - Multiplayerit : Far Cry 6 su PS5 e Xbox Series X|S non avrà ray tracing, conferma Ubisoft -