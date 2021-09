Dove vedere la partita tra Spezia e Juventus in TV e streaming (Di martedì 21 settembre 2021) Tutto pronto per Spezia – Juventus, partita valida per la 5 giornata di Serie A 2021-2022. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming su DAZN in esclusiva. Dove vedere Spezia Juventus La gara Spezia Juventus del giorno 22 settembre sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 18:30. Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi Dove vedere Spezia Juventus in TV L’app DAZN è supportata da Android TV, Apple TV e sulle Smart TV Sony, Samsung, LG, Panasonic e Hisense. A questi dispositivi si aggiungono anche TIM Box, Google Chromecast e Amazon Fire ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 settembre 2021) Tutto pronto pervalida per la 5 giornata di Serie A 2021-2022. Di seguito trovate le informazioni più importanti peril match insu DAZN in esclusiva.La garadel giorno 22 settembre sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 18:30. Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoiin TV L’app DAZN è supportata da Android TV, Apple TV e sulle Smart TV Sony, Samsung, LG, Panasonic e Hisense. A questi dispositivi si aggiungono anche TIM Box, Google Chromecast e Amazon Fire ...

