Dove vedere la partita tra Milan e Sassuolo in TV e streaming (Di martedì 21 settembre 2021) La Serie A femminile 2021/22 torna di nuovo in campo con la sfida tra Milan e Sassuolo, valida per la 4° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su Dove vedere Milan Sassuolo, in calendario il giorno 25 settembre alle ore 14:30. Dove vedere Milan Sassuolo La partita Milan – Sassuolo di Serie A femminile sarà trasmessa su TIMvision e in chiaro su La7. Appuntamento dunque sia sulla piattaforma streaming on demand di TIM che in diretta TV. Lo streaming di Milan Sassuolo femminile sarà disponibile su Smart TV, app Android e iOS, TV box, decoder TIMvision, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Xbox. ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 settembre 2021) La Serie A femminile 2021/22 torna di nuovo in campo con la sfida tra, valida per la 4° di campionato. Di seguito tutte le informazioni su, in calendario il giorno 25 settembre alle ore 14:30.Ladi Serie A femminile sarà trasmessa su TIMvision e in chiaro su La7. Appuntamento dunque sia sulla piattaformaon demand di TIM che in diretta TV. Lodifemminile sarà disponibile su Smart TV, app Android e iOS, TV box, decoder TIMvision, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Xbox. ...

Advertising

RobertoBurioni : Una delle gioie dei commenti bloccati è vedere questi babbei che mi ritwittano maledicendomi chiusi da soli in una… - borghi_claudio : @NoLockdown4 @eurallergico Comprendo perfettamente e sono atterrito nel vedere dove stiamo andando in perfetta solu… - celestekarev : @abelkarev Ho delle stelle nascoste da farti vedere sotto le coperte ma non ti dico dove le ho - santamaria_real : RT @santamaria_real: Mi manca così tanto l’estate, questo era il 6 cazzo della serata.. ?? ma non vedo l’ora di farveli vedere tutti quanti!… - Angie78631781 : @Lunetta_abyss Lo immaginavo. Stasera ho visto una puntata dove il concorrente ficeba di vedere Capri e un altro er… -