“Bravo | continua così!” | follia del talento viola

(Di martedì 21 settembre 2021) Dopo una partita molto positiva, Nico Gonzalez è riuscito a farsi espellere per troppe proteste. L’argentino ha lasciato la Fiorentina in dieci a una manciata di minuti dalla fine della gara, col risultato di 2-1 in favore dell’Inter. Il giocatore, inizialmente, è stato ammonito per aver chiesto l’ammonizione di Bastoni dopo una trattenuta. Non contento del primo gialloa protestare con l’arbitro e per risposta lo applaude in maniera ironica. A quel punto, il direttore di gara estrae il secondo giallo, che diventa rosso. Per aggravare ancora la sua situazione avrebbe detto anche “così” a Fabbri. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Mihajlovic non ci sta: “Gara falsata!” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

