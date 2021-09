Aspettando la Festa di San Matteo: il ricordo, il mito, la nostalgia (Di martedì 21 settembre 2021) Due anni di riflessione, di fermo, di vacatio, di pienezza unicamente religiosa. Ancora per quest’anno le celebrazioni e la Festa per il Santo Protettore sarà vissuta attraverso immagini vive nel sentire di tutti noi Di Olga Chieffi Il ricordare ci permette di tornare quando ne sentiamo il bisogno a luoghi realmente vissuti, a persone concretamente amate, a eventi o fatti che ci hanno coinvolto; senza per questo rimanere intrappolati nel passato. E’ questa la funzione del ricordo, poterci tornare, per superare momenti critici, di passaggio, che fanno parte della temperie della vita. Non è una dimensione fantastica, né di sogno, ma ha la proprietà di essere distante nel tempo, quindi non ha i contorni di durezza del nostro presente, ma ha una velatura e una sfumatura che solo il ricordo con la sua lontananza temporale può offrirci. In ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 21 settembre 2021) Due anni di riflessione, di fermo, di vacatio, di pienezza unicamente religiosa. Ancora per quest’anno le celebrazioni e laper il Santo Protettore sarà vissuta attraverso immagini vive nel sentire di tutti noi Di Olga Chieffi Il ricordare ci permette di tornare quando ne sentiamo il bisogno a luoghi realmente vissuti, a persone concretamente amate, a eventi o fatti che ci hanno coinvolto; senza per questo rimanere intrappolati nel passato. E’ questa la funzione del, poterci tornare, per superare momenti critici, di passaggio, che fanno parte della temperie della vita. Non è una dimensione fantastica, né di sogno, ma ha la proprietà di essere distante nel tempo, quindi non ha i contorni di durezza del nostro presente, ma ha una velatura e una sfumatura che solo ilcon la sua lontananza temporale può offrirci. In ...

