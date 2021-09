Activision Blizzard: il CEO Bobby Kotick sta collaborando alle indagini (Di martedì 21 settembre 2021) Mentre la società affronta un nuovo controllo e una nuova indagine da parte del governo degli Stati Uniti, Activision Blizzard ha rilasciato una dichiarazione affermando che si impegna a lavorare con le autorità per cambiare le sue politiche sul posto di lavoro per diventare più inclusive. Il CEO Bobby Kotick ha affermato in una dichiarazione che il gigante dei giochi è "profondamente impegnato a rendere Activision Blizzard uno dei posti migliori e più inclusivi in ??cui lavorare". Ha aggiunto che "discriminazione, molestie o disparità di trattamento di qualsiasi tipo" non hanno posto in Activision Blizzard. "Mentre continuiamo a lavorare in buona fede con le autorità di regolamentazione per affrontare e risolvere i problemi del posto di lavoro ... Leggi su eurogamer (Di martedì 21 settembre 2021) Mentre la società affronta un nuovo controllo e una nuova indagine da parte del governo degli Stati Uniti,ha rilasciato una dichiarazione affermando che si impegna a lavorare con le autorità per cambiare le sue politiche sul posto di lavoro per diventare più inclusive. Il CEOha affermato in una dichiarazione che il gigante dei giochi è "profondamente impegnato a rendereuno dei posti migliori e più inclusivi in ??cui lavorare". Ha aggiunto che "discriminazione, molestie o disparità di trattamento di qualsiasi tipo" non hanno posto in. "Mentre continuiamo a lavorare in buona fede con le autorità di regolamentazione per affrontare e risolvere i problemi del posto di lavoro ...

