Udinese-Napoli: ultime di formazione, Spalletti ha un ballottaggio anche in attacco (Di lunedì 20 settembre 2021) Udinese-Napoli ultime notizie di formazione di Sky. Il Napoli ha due ballottaggi: Elmas-Zielinski e Politano-Lozano. Il tecnico Gotti dell'Udinese non stravolge la formazione e vuole giocare con tutti i suoi uomini migliori. Fino ad ora l'Udinese ha collezionato 7 punti e vuole continuare a stupire, magari agganciando la vetta della classifica. anche il Napoli vuole puntare in alto, prendendosi il primo posto in solitaria, confermando così la previsione di Bagni che vede gli azzurri candidati per lo scudetto. Udinese: la probabile formazione Gotti vara ancora il collaudato 3-5-2. Secondo quanto riferisce Sky non ci dovrebbero essere grandi stravolgimenti nella ...

