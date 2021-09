Uccide con colpo di pistola in testa un giovane che gli fa notare l'obbligo mascherina (Di lunedì 20 settembre 2021) Una storia terribile: un ventenne è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, in Germania, per aver fatto notare al cliente della stazione di benzina dove lavora come assistente l'obbligo di ... Leggi su globalist (Di lunedì 20 settembre 2021) Una storia terribile: un ventenne è stato ucciso con undialla, in Germania, per aver fattoal cliente della stazione di benzina dove lavora come assistente l'di ...

Advertising

giorgio_gori : L’errore di Barbara #Palombelli, a mio avviso, è stato quello di trattare l'uxoricidio come una causa di #Forum, co… - RobertoBurioni : Aveva detto che COVID-19 “uccide solo i vecchi”. Con la salute non si scherza (2) Vaccinatevi. - Salvato27591666 : RT @intuslegens: Milano, #SanRaffaele, 1200 accessi al giorno in PS. Ieri con Covid erano 6, di cui 3 vaccinati. Età media 86 anni. Ma #Dra… - VedeleAngela : RT @intuslegens: Milano, #SanRaffaele, 1200 accessi al giorno in PS. Ieri con Covid erano 6, di cui 3 vaccinati. Età media 86 anni. Ma #Dra… - ele9061 : RT @intuslegens: Milano, #SanRaffaele, 1200 accessi al giorno in PS. Ieri con Covid erano 6, di cui 3 vaccinati. Età media 86 anni. Ma #Dra… -