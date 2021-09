Tampona un' auto e si lesiona un polso | momenti di paura per un ragazzo di 16 anni

Advertising

CorriereCitta : Tampona un’auto con a bordo una bimba di un anno e scappa. Rintracciata 27enne di Itri - MonicaBergamas9 : @lauradarpa @DiegoNatoli2 Persino nel codice della strada, anche se sei l'automobilista più incapace, imbranato e d… - gazzettaparma : Auto tampona la corriera a Viazzano: tre feriti - skidgrohl : @matteobordone Papà tampona una macchina, si trovano a passare i CArabinieri che assistono alla scena . Papà si m… - Iw1prt_Alberto : RT @vvfveneto: #17settembre #MaranodiValpolicella(VR), auto tampona altre due vetture per poi rovesciarsi: ferita una coppia di anziani. #… -

Ultime Notizie dalla rete : Tampona auto

ANCONA - Stava percorrendo via delle Tavernelle quando probabilmente per una distrazione non è riuscito ad evitare un'finendo con il tamponarla: momenti di paura per un ragazzo di 16 anni che nell'impatto si è lesionato un polso con il pronto intervento della Croce Gialla che lo ha portato al pronto soccorso ...Aveva tamponato con la propria autovettura un altro autoveicolo con a bordo tre persone , tra cui una bambina di un anno , per poi allontanarsi dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso e ...Tampona con la propria auto un altro veicolo al cui interno c’è anche una bambina di un anno, ma non si ferma a prestare soccorso ...ANCONA - Stava percorrendo via delle Tavernelle quando probabilmente per una distrazione non è riuscito ad evitare un'auto finendo con il tamponarla: momenti di paura per un ragazzo di ...