Supplenze ATA, convocazione con richiesta laurea ed esperienza. È corretto “saltare” chi non è preparato? (Di lunedì 20 settembre 2021) Nelle graduatorie di terza fascia ATA è possibile inserirsi per più profili. E così diversi aspiranti optano per l'inserimento sia come assistente amministrativo che come collaboratore scolastico o, per chi è in possesso dei titoli di accesso per altri profili. Le mansioni, si sa, sono molto differenti e può succedere un collaboratore scolastico che passa poi ad assistente amministrativo abbia bisogno di specifica formazione, così come l'aspirante che non ha mai lavorato a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 settembre 2021) Nelle graduatorie di terza fascia ATA è possibile inserirsi per più profili. E così diversi aspiranti optano per l'inserimento sia come assistente amministrativo che come collaboratore scolastico o, per chi è in possesso dei titoli di accesso per altri profili. Le mansioni, si sa, sono molto differenti e può succedere un collaboratore scolastico che passa poi ad assistente amministrativo abbia bisogno di specifica formazione, così come l'aspirante che non ha mai lavorato a scuola. L'articolo .

scuolainforma : #Graduatorie #ATA 2021: facciamo chiarezza su #assunzioni e #supplenze - antoniadc86 : RT @orizzontescuola: ATA: dalla terza fascia solo supplenze, per il ruolo servono 24 mesi servizio e inserimento in prima fascia https://t.… - orizzontescuola : ATA: dalla terza fascia solo supplenze, per il ruolo servono 24 mesi servizio e inserimento in prima fascia - Ticonsiglio : Nomine Supplenze ATA terza fascia: avvisi di tutte le province <p>Gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblica… - AndcoSeve : Carriera ATA è migliore di quella del docente Infatti ATA a 36 mesi già prendi il ruolo... Se sei un #docente resti… -