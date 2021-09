Palpeggia e tenta di baciare una 15enne sul treno per Civitavecchia | arrestato 34enne

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 settembre 2021) Cerveteri – Una ragazza di 15 anni, che venerdì sera era a bordo delRoma-, è stata molestata sessualmente da un indiano di 34 anni senza fissa dimora. L’uomo le è prima saltato addosso e ha poi provato a baciarla erla. La minore è riuscita a divincolarsi ed è fuggita su un altro vagone chiamando al telefono la mamma. La donna ha avvisato subito i carabinieri che alla stazione di Campo di Mare hanno soccorso la ragazza e fermato il. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri di Santa Severa, l’indiano è stato portato nel carcere di Regina Coeli. (fonte Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre ...