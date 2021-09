L’Ispettore Coliandro: in arrivo su Rai2 le nuove puntate della serie tv con Giampaolo Morelli (Di lunedì 20 settembre 2021) Sta per tornare in televisione uno dei personaggi più amati delle serie tv italiane, pronto a tornare con i nuovi episodi della sua attesa ottava stagione. L’attore Giampaolo Morelli tornerà presto a vestire i panni del L’Ispettore Coliandro per la gioia dei suoi tanti appassionati. Dopo la conferma del ritorno tramite l’ufficialità dei palinsesti tv per la stagione autunnale 2021/2022 l’attesa sta ormai per terminare. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nuove puntate della serie. L’Ispettore Coliandro: la serie di successo di Rai2 L’Ispettore Coliandro è una delle serie tv italiane più ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 settembre 2021) Sta per tornare in televisione uno dei personaggi più amati delletv italiane, pronto a tornare con i nuovi episodisua attesa ottava stagione. L’attoretornerà presto a vestire i panni delper la gioia dei suoi tanti appassionati. Dopo la conferma del ritorno tramite l’ufficialità dei palinsesti tv per la stagione autunnale 2021/2022 l’attesa sta ormai per terminare. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle: ladi successo diè una delletv italiane più ...

Advertising

carotelevip : RT @telesimo: #Seriedellasettimana - dal #20settembre al #26settembre: in chiaro debuttano #ALLRISE, L'ISPETTORE #COLIANDRO 8, #IBASTARDIDI… - LinaStracuzzi : RT @Raiofficialnews: 'Razzismo, caporalato, brutalità delle forze dell’ordine, neofascismo, prostituzione, droga: ogni volta che emerge un… - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T. ?? TV ???? #BestItalianTVSeriesCrime ?? #ILPIÙGRANDEDITUTTI Vota, RT e fai votare la più grande SERIE TV CRIME di tutti… - MassimoQue : @Corriere Chiamate L ispettore Coliandro!! - Nutizieri : L'ispettore Coliandro torna in TV: nuova serie al via il 22 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ispettore Coliandro L'ispettore Coliandro torna in TV: nuova serie al via il 22 settembre BolognaToday