Joan Mir: “Non posso più vincere il titolo” (Di lunedì 20 settembre 2021) Addio al campionato! Ecco il pensiero di Joan Mir nel post gara del GP di Misano. L’attuale campione del mondo arrivato 6° dopo la penalizzazione per aver superato i limiti della pista ha parlato del sogno riconferma iridata ormai svanito a 4 gare dal termine visto il distacco dal leader Quartararo. Mir post Misano: “Non penso più al primo posto” Un Gran Premio di Misano amaro per Joan Mir. L’attuale campione del mondo in carica è arrivato 5° al traguardo ma ha dovuto scontare una penalità per aver superato i limiti della pista. Il risultato finale così è un 6° posto alle spalle del gruppetto Marquez-Miller con cui il maiorchino aveva tagliato il traguardo. Una gara amara che ha scritto i titoli di coda sulle speranze di riconferma iridata per Mir. Troppi i punti di distacco da leader mondiale Quartararo a soli 4 appuntamenti dal termine. “Non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 20 settembre 2021) Addio al campionato! Ecco il pensiero diMir nel post gara del GP di Misano. L’attuale campione del mondo arrivato 6° dopo la penalizzazione per aver superato i limiti della pista ha parlato del sogno riconferma iridata ormai svanito a 4 gare dal termine visto il distacco dal leader Quartararo. Mir post Misano: “Non penso più al primo posto” Un Gran Premio di Misano amaro perMir. L’attuale campione del mondo in carica è arrivato 5° al traguardo ma ha dovuto scontare una penalità per aver superato i limiti della pista. Il risultato finale così è un 6° posto alle spalle del gruppetto Marquez-Miller con cui il maiorchino aveva tagliato il traguardo. Una gara amara che ha scritto i titoli di coda sulle speranze di riconferma iridata per Mir. Troppi i punti di distacco da leader mondiale Quartararo a soli 4 appuntamenti dal termine. “Non ...

