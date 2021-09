Elezioni in Russia: vince il partito Putin (Di lunedì 20 settembre 2021) Mosca – Russia Unita ha vinto il 49,42% dei voti di lista, che eleggono la metà dei deputati della Duma in Russia. Il risultato è frutto dello scrutinio dell’80,1 per cento dei voti, ha reso noto la Commissione elettorale centrale. Il partito comunista è al 19,28 per cento, i Liberaldemocratici al 7,55. Il partito di Russia Giusta al 7,3 per cento e Nuovo popolo, il quinto partito entrato alla Duma, l 5,37. Commentando i risultati ancora provvisori, il segretario del Consiglio generale di Russia Unita, Andrei Turchak, aveva spiegato che sono stati conquistati almeno 315 ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 settembre 2021) Mosca –Unita ha vinto il 49,42% dei voti di lista, che eleggono la metà dei deputati della Duma in. Il risultato è frutto dello scrutinio dell’80,1 per cento dei voti, ha reso noto la Commissione elettorale centrale. Ilcomunista è al 19,28 per cento, i Liberaldemocratici al 7,55. IldiGiusta al 7,3 per cento e Nuovo popolo, il quintoentrato alla Duma, l 5,37. Commentando i risultati ancora provvisori, il segretario del Consiglio generale diUnita, Andrei Turchak, aveva spiegato che sono stati conquistati almeno 315 ...

