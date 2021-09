Così Evergrande rischia di diventare (per la Cina) la nuova Lehman Brothers (Di lunedì 20 settembre 2021) Crisi senza fine per il colosso immobiliare a rischio crack. La data spartiacque sarà giovedì 23 settembre quando è previsto il pagamento di interessi ad investitori (istituzionali e retail). Senza aiuti è probabile che la società non ottemperi. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 settembre 2021) Crisi senza fine per il colosso immobiliare a rischio crack. La data spartiacque sarà giovedì 23 settembre quando è previsto il pagamento di interessi ad investitori (istituzionali e retail). Senza aiuti è probabile che la società non ottemperi.

Advertising

fisco24_info : Così Evergrande rischia di diventare (per la Cina) la nuova Lehman Brothers: Crisi senza fine per il colosso immobi… - DavideDana : Così Evergrande rischia di diventare (per la Cina) la nuova Lehman Brothers - Il Sole 24 ORE - oggi_condominio : crollo del mercato titoli per il crollo del mercato immobiliare cinese. il mattone solo in Italia ha il suo success… - gighindro : RT @AlienoGentile: 'E' una questione potenzialmente grave, ma localizzata e contenuta in Cina, anche se il rischio contagio internazionale… - KRISKSB : La Voce del Padrone incomincia a c@c@rsi sotto! ???? «Così Evergrande rischia di diventare (per la Cina) la nuova Leh… -