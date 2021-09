Altri 44 morti per Covid ma aumentano i ricoveri nei reparti ordinari

Advertising

BufalaBufla : @SabrinaSunny24 @EugenioCardi Sono altri gli unguenti che registrano il più alto numero di morti dopo la somministr… - 46Mister : @Boia_chimolla @robythor @Marzia_M Tutti eroi, cosa volete fare da grandi, cmq, i morti ci sono stati e tanti, fors… - Corvonero75 : RT @Maedhros67: Sparano su cento persone. Settanta hanno il giubbotto, trenta no. Di questi ne muoiono due, ottantenni. Di quelli con il gi… - LightLoveHere : @barbarab1974 Chissenefrega poi dei morti e disabili che vengono dal ricatto del pass. Tanto finché capita agli altri va tutto benissimo. - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Sono 2.407 i contagi da #coronavirus in Italia oggi. Registrati altri 44 morti. Eseguiti 122.441 tamponi, il tasso di po… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri morti

Sono 2.407 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 settembre 2021, secondo dati e numero Covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Registrati44. I nuovi casi sono stati individuati su 122.441 tamponi, il tasso di positività è al 2%. Salgono a 3.982 i ricoverati con sintomi in Italia, + 53 rispetto a ieri. Invece sono in calo ( -...Sono stati 2.407 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 122.441 tamponi processati (il giorno precedente erano stati 3.838 con 263.571 test). Sono stati 44 i decessi (contro i 26 ...Facebook Shares Sono 2.407 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 settembre 2021, secondo dati e numero Covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Registrati altri ...Sono stati 2.407 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 122.441 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 2%, in aumento rispetto all'1,45% del giorno precedente.