Una Vita anticipazioni 20 settembre 2021, Felipe in trappola (Di domenica 19 settembre 2021) Nella puntata di Una Vita di lunedì 20 settembre 2021 l’attenzione ancora puntata sul processo che vede imputato Genoveva per la morte di Marcia. Alla sbarra questa volta c’è Laura, che improvvisamente ritratta tutto quello che aveva detto precedentemente: la donna dichiara che non di non aver mai visto la sua signora mentre riceve l’arma del delitto da Santiago, e al contrario, dice di aver visto Felipe maltrattare sua moglie. Ma non finisce qui, perché Laura lo accusa di avere avuto rapporti sessuali con lei contro la sua volontà. Che cosa accadrà adesso? L’episodio va in onda su Canale 5 alle ore 14:10. ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 19 settembre 2021) Nella puntata di Unadi lunedì 20l’attenzione ancora puntata sul processo che vede imputato Genoveva per la morte di Marcia. Alla sbarra questa volta c’è Laura, che improvvisamente ritratta tutto quello che aveva detto precedentemente: la donna dichiara che non di non aver mai visto la sua signora mentre riceve l’arma del delitto da Santiago, e al contrario, dice di aver vistomaltrattare sua moglie. Ma non finisce qui, perché Laura lo accusa di avere avuto rapporti sessuali con lei contro la sua volontà. Che cosa accadrà adesso? L’episodio va in onda su Canale 5 alle ore 14:10. ...

