Sampdoria, Faggiano: «Importante fare punti. Sul mercato…» (Di domenica 19 settembre 2021) Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato prima del match contro l’Empoli: le sue dichiarazioni Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato prima del match contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. MERCATO – «Si è tenuto i migliori. fare mercato dopo gli anni passati, dove stiamo subendo l’influenza del Covid, non è semplicissimo. Anche gli ultimi colpi delle grandi sono stati fatti gli ultimi giorni. Anche se è un malcostume italiano attendere gli ultimi giorni però quest’anno però penso si sia atteso tanto soprattutto per una ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 settembre 2021) Daniele, direttore sportivo della, ha parlato prima del match contro l’Empoli: le sue dichiarazioni Daniele, direttore sportivo della, ha parlato prima del match contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. MERCATO – «Si è tenuto i migliori.mercato dopo gli anni passati, dove stiamo subendo l’influenza del Covid, non è semplicissimo. Anche gli ultimi colpi delle grandi sono stati fatti gli ultimi giorni. Anche se è un malcostume italiano attendere gli ultimi giorni però quest’anno però penso si sia atteso tanto soprattutto per una ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Faggiano Sampdoria, Caputo: 'Tifosi pazzeschi, Quagliarella? Si presenta da solo' La Sampdoria ha una tifoseria pazzesca, è sempre stato un piacere giocare in uno stadio simile e ... Caputo ringrazia Faggiano: 'Mi hanno accolto benissimo. Ci tengo a ringraziare il presidente Ferrero, ...

Samp - Inter, occhio al gioiello blucerchiato. Prossimo obiettivo nerazzurro? Domani all'ora di pranzo sarà un Sampdoria - Inter molto particolare allo stadio Marassi di Genova. Questo perché i nerazzurri ... Daniele Faggiano, è di abbassare le volontà della società, con l'...

