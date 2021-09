Quo vadis centrodestra? Le sfide del test elettorale nella bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di domenica 19 settembre 2021) Mancano due settimane esatte da un importanteamministrativo, che interesserà le maggiori città italiane, chiamate al rinnovo dei loro consigli comunali e dei sindaci che le hanno guidate negli ultimi cinque anni. È prassi retorica consolidata che i leader politici mettano le mani innanzi, per così dire, e dicano che le consultazioni non avranno riflessi nazionali e che i risultati elettorali interesseranno solo i circoscritti ambiti locali in cui esse si svolgono. Lo fa stamane, in un’intervista al Corriere Enrico Letta, che pure è direttamente impegnato in una suppletiva politica a Siena. Che così non sia è fin troppo evidente, soprattutto in un Paese ...