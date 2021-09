Pagelle Juventus-Milan 1-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 19 settembre 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la quarta giornata del campionato di. All’Allianz Stadium grande partenza dei padroni di casa che sbloccano la partita dopo quattro minuti di gioco grazie ad Alvaro Morata che si invola tutto solo verso Maignan e lo trafigge con uno scavetto. I ragazzi di Allegri sembrano padroni del campo, imprimono un ritmo che i rossoneri non riescono a tenere sprecando un paio di palle gol del 2-0. Nella ripresa però, con il passare dei minuti, la partita ...

Voti, e tabellino di - Milan, big match dell'Allianz Stadium valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Decide al momento il gol realizzato da Morata Alvaro Morata a segno. Juventus meglio nel primo tempo, grande crescendo del Milan nel corso della ripresa con Szczesny che salva il risultato nel finale. Voti e pagelle di Juventus Milan: Morata sontuoso, Dybala ipnotico. Non c'è nessuna insufficienza: prestazione confortante dei bianconeri.