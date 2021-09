Juve | Allegri | «Ho tre dubbi di formazione | uno per reparto»

(Di domenica 19 settembre 2021) “Ho deidi, uno in difesa, uno a metà campo e uno davanti. Domani mattina c’è la rifinitura e deciderò”. Lo ha detto il tecnico dellantus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan. “E’ importante che tutti si sentano partecipi del gruppo, quando si gioca dall’inizio e quando c’è da entrare, che è una cosa molto importante – ha proseguito – C’è spazio per tutti, è importante che tutti quando vengono chiamati in causa siano pronti – ha aggiunto – Chiesa? E’ uno dei. A destra è un giocatore che rende molto di più, davanti ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Allegri

un Milan in emergenza quello che stasera affronterà la Juventus di Massimilianoall'Allianz Stadium nella gara valida per la 4° giornata di Serie A. L'allenatore del 'Diavolo', Stefano Pioli, deve rinunciare a ben sei elementi della sua rosa, in attesa di capire le ...A sinistra ha delle qualità importanti che lo porterebbero a entrare dentro il campo per sfruttare l'uno contro uno e il tiro in porta' ha dettoin conferenza stampa ieri . Dubbi che dunque ...Massimiliano Allegri potrebbe ripensare al ruolo di Juan Cuadrado nel match contro il Milan di questa sera. L’idea del tecnico livornese Juan Cuadrado è stato la chiave del gioco di Pirlo nella passat ...Dybala è al punto di vista per il rinnovo di contratto con la sua Juventus. I bianconeri, però, non si fermano e puntano il mirino nel Milan ...