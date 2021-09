Gravissimo incidente stradale, morta una 26enne, ferite due amiche che viaggiavano con lei (Di domenica 19 settembre 2021) Lanusei, tragico incidente lungo la circonvallazione in provincia di Nuoro. A bordo dell’auto finita fuori strada, tre amiche. Un dramma consumato durante le prime ore del mattino, intorno alle 7,30, all’altezza della sede dei Vigili del Fuoco. Restano ancora da indagare e definire le cause che hanno portato la conducente a perdere il controllo del mezzo fino a uscire fuori dalla carreggiata. L’auto, con a bordo le tre amiche, si è bruscamente ribaltata causando la morte della 26enne. Per l’amica, invece, scatta il codice rosso e la corsa verso l’ospedale. Un bilancio tragico e sul posto ancora in atto i rilievi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 settembre 2021) Lanusei, tragicolungo la circonvallazione in provincia di Nuoro. A bordo dell’auto finita fuori strada, tre. Un dramma consumato durante le prime ore del mattino, intorno alle 7,30, all’altezza della sede dei Vigili del Fuoco. Restano ancora da indagare e definire le cause che hanno portato la conducente a perdere il controllo del mezzo fino a uscire fuori dalla carreggiata. L’auto, con a bordo le tre, si è bruscamente ribaltata causando la morte della. Per l’amica, invece, scatta il codice rosso e la corsa verso l’ospedale. Un bilancio tragico e sul posto ancora in atto i rilievi ...

