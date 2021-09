(Di domenica 19 settembre 2021) Maria De Filippi - Tú sí que Vales Con latval via, anche quest’anno DavideMaggio.it ha deciso di monitorare glidi tutti i, confrontandoli conannata. Ecco chi sale e chi scende rispetto all’anno scorso.18 settembreIl Caffè di Raiuno ? sabato 18 settembre: 527.000 – 13.3% sabato 12 settembre 2020: 472.000 – 12.4% Unomattina in Famiglia ? sabato 18 settembre: 1.261.000 – 21.4% (prima parte) / 1.027.000 ...

Advertising

fabiofabbretti : #AscoltiTv: ieri i debutti del sabato mattina di Rai 1, #Verissimo e #TuSiQueVales. Chi sale e chi scende rispetto… - zazoomblog : Ascolti TV: i debutti della stagione 2021-2022 confrontati con quelli dell’anno precedente - #Ascolti #debutti… - nancygbabbalea : RT @fabiofabbretti: #AscoltiTv: debutti a confronto. #TaleeQualeShow cresce di quasi 4 punti rispetto all'anno scorso - fabiofabbretti : #AscoltiTv: debutti a confronto. #TaleeQualeShow cresce di quasi 4 punti rispetto all'anno scorso… - fabiofabbretti : #AscoltiTv: facciamo il punto su tutti i debutti finora, confrontati con la passata stagione. Chi sale e chi scende… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti debutti

Ma le emozioni più forti sono probabilmente arrivate grazie ai grandiche hanno costellato ... abbinati agli straordinariraccolti di recente da Dynamite non fanno che avvalorare questa ...Tra incontri al cardiopalma, il ritorno sul ring dopo sette anni di CM Punk eshock, su tutti quelli di Adam Cole e Bryan Danielson , All Out si è rivelato un PPV ...e proprio boom di: ...AEW Dynamite ha battuto RAW per quanto riguarda gli ascolti nella fascia d'età 18-49 per la seconda settimana di fila.Continua il trend positivo della Compagnia di Tony Khan a seguito di un PPV che ha lasciato di stucco i fan del mondo del Wrestling.