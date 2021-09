Afghanistan, le dipendenti pubbliche non possono tornare al lavoro. Il sindaco di Kabul: «È necessario che per ora restino a casa» (Di domenica 19 settembre 2021) Dopo aver impedito loro l’accesso alle scuole e posto il divieto di ricoprire cariche politiche, da Kabul arriva per le donne l’ennesima discriminazione di genere. Nella giornata di oggi 19 settembre il gruppo dei talebani a capo della città non ha permesso alle dipendenti pubbliche della capitale dell’Afghanistan di recarsi a lavoro. La richiesta è arrivata direttamente dal sindaco durante una conferenza stampa: per Hamdullah Nomany si ritiene «necessario impedire alle donne di lavorare per un po’, fino a quando la situazione non sarà normalizzata». Il ... Leggi su open.online (Di domenica 19 settembre 2021) Dopo aver impedito loro l’accesso alle scuole e posto il divieto di ricoprire cariche politiche, daarriva per le donne l’ennesima discriminazione di genere. Nella giornata di oggi 19 settembre il gruppo dei talebani a capo della città non ha permesso alledella capitale dell’di recarsi a. La richiesta è arrivata direttamente daldurante una conferenza stampa: per Hamdullah Nomany si ritiene «impedire alle donne di lavorare per un po’, fino a quando la situazione non sarà normalizzata». Il ...

dellorco85 : Negli Stati Uniti, Biden ha imposto l'obbligo vaccinale per tutti i dipendenti pubblici e le aziende con minimo cen… - Dome689 : RT @Open_gol: Dopo il divieto di accesso nelle scuole e quello di ricoprire cariche politiche, da Kabul arriva per le donne l’ennesima disc… - Open_gol : Dopo il divieto di accesso nelle scuole e quello di ricoprire cariche politiche, da Kabul arriva per le donne l’enn… - Occe64 : RT @FrancoScarsell2: In Afghanistan, ancora un giro di vite dei talebani. Le lavoratrici dipendenti dell’amministrazione di Kabul dovranno… - Daniela94812860 : RT @FrancoScarsell2: In Afghanistan, ancora un giro di vite dei talebani. Le lavoratrici dipendenti dell’amministrazione di Kabul dovranno… -