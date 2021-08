L’infermiere non si vaccina e fa chiamare i carabinieri: «I medici non rispondevano alle sue domande» (Di lunedì 9 agosto 2021) Un infermiere che doveva essere vaccinato contro il Coronavirusnel centro di Porto San Giorgio (Fermo) nelle Marche ha fatto chiamare i carabinieri dal suo avvocato perché non ha ricevuto le risposte che chiedeva sul farmaco. L’operatore sanitario ha l’obbligo di immunizzarsi ma – ha fatto sapere il suo legale Annalisa Cutrona al Corriere Adriatico – il consenso deve essere informato: «Sono intervenuta e ho fatto presente che, affinché si possa dare un consenso, l’individuo deve essere informato. alle domande devono seguire risposte. Il suo, sia chiaro, non è stato un rifiuto al vaccino. È stata una ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 agosto 2021) Un infermiere che doveva essereto contro il Coronavirusnel centro di Porto San Giorgio (Fermo) nelle Marche ha fattodal suo avvocato perché non ha ricevuto le risposte che chiedeva sul farmaco. L’operatore sanitario ha l’obbligo di immunizzarsi ma – ha fatto sapere il suo legale Annalisa Cutrona al Corriere Adriatico – il consenso deve essere informato: «Sono intervenuta e ho fatto presente che, affinché si possa dare un consenso, l’individuo deve essere informato.devono seguire risposte. Il suo, sia chiaro, non è stato un rifiuto al vaccino. È stata una ...

