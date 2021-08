(Di lunedì 9 agosto 2021) (Teleborsa) –– società quotata su AIM Italia e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici – ha reso noto che ilJoh., Gossler & Co. KG èto nel propriocon una quota del 3,79%. Walter Bertin, fondatore e AD di, ha venduto ai blocchi 700.000 azioni al prezzo di 12,70 euro, che incorpora uno sconto di quasi il 5% sul prezzo di chiusura di venerdì 30 luglio (13,35 euro). Il controvalore della transazione è pari a circa 8,89 milioni di euro e la partecipazione di Bertin (tramite ...

Advertising

DividendProfit : Labomar, fondo tedesco Berenberg entra nel capitale con il 3,79% - MilanoFinanza : Il fondo Berenberg entra nel capitale di Labomar -

Ultime Notizie dalla rete : Labomar fondo

Teleborsa

...alimentari e dispositivi medici - ha reso noto che iltedesco Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG è entrato nel proprio capitale con una quota del 3,79% . Walter Bertin, fondatore e AD di, ...Berenberg entra nel capitale dicon una quota del 3,79%. Walter Bertin, fondatore e amministratore delegato di, ha infatti accolto la richiesta formalizzata daltedesco di cedere, tramite LBM Holding, 700mila azioni (pari a circa il 3,79% delle azioni totali in circolazione), al prezzo di 12,70 ...(Teleborsa) - Labomar - società quotata su AIM Italia e attiva nello sviluppo e produzione di integratori alimentari e dispositivi medici - ha reso noto che il fondo tedesco Joh. Berenberg, ...Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, investitore istituzionale attivo a livello internazionale, entra nel capitale di Labomar (AIM Ticker: LBM) con una quota del 3,79%. Walter Bertin, ...