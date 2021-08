Intellivision Amico rinviata per la terza volta. La console arriverà entro la fine dell'anno

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 9 agosto 2021)è statanuovamente. Ladoveva essere lanciata questo ottobre, ma la società promette che i fan che l'hpreordinata la otterrla". Questo è il terzo rinvio per il sistema. In un'e-mail inviata ai giocatori che avevano preordinato laEntertainment ha spiegato quanto fosse delusa dal fatto che non fosse stata in grado di mantenere il suo programma originale. "Inizialmente avevamo pianificato di lanciare ...