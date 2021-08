Il gestore di discoteca che dice che Speranza non li fa riaprire perché Briatore gli sta antipatico (Di lunedì 9 agosto 2021) La Capannina è un noto locale di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Dopo tre giorni di “serate danzanti”, con tanto di pubblicità sui principali social network, le forze dell’ordine ne hanno disposto la chiusura per violazione delle norme previste (anche) dagli ultimi decreti del governo. E oggi, sulle pagine del quotidiano La Stampa, il gestore – Antonio Degortes – parla di quanto accaduto al suo locale e accusa il Ministro della Salute Roberto Speranza di non voler far riaprire le discoteche per via di un rapporto teso con Flavio Briatore. Antonio Degortes, il gestore della Capannina ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) La Capannina è un noto locale di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Dopo tre giorni di “serate danzanti”, con tanto di pubblicità sui principali social network, le forze dell’ordine ne hanno disposto la chiusura per violazione delle norme previste (anche) dagli ultimi decreti del governo. E oggi, sulle pagine del quotidiano La Stampa, il– Antonio Degortes – parla di quanto accaduto al suo locale e accusa il Ministro della Salute Robertodi non voler farle discoteche per via di un rapporto teso con Flavio. Antonio Degortes, ildella Capannina ...

Advertising

Marotta14Mauro : Criminale é il gestore della discoteca che, per puro profitto, se ne é infischiato della salute pubblica. Dove sono… - kris_mav : @LizzoriFabrizio Conosco gente, gestore di discoteca e venditore di Curry Würstel nelle fiere, che hanno messo su un TestZentrumCovid?? - ontoxy : RT @PalermoToday: In decine a ballare in spiaggia senza mascherine: denunciato e multato il gestore di un lido - andreastoolbox : In decine a ballare in spiaggia senza mascherine: denunciato e multato il gestore di un lido - PalermoToday : In decine a ballare in spiaggia senza mascherine: denunciato e multato il gestore di un lido -