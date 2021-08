Green Pass, Floridia: “Accanimento contro i docenti, non occorre togliere lo stipendio, valutare altre soluzioni” (Di lunedì 9 agosto 2021) No alle sanzioni contro gli insegnanti senza Green Pass. Un Accanimento ingiustificato. Così al Corriere della Sera parla Barbara Floridia, da marzo sottosegretario all'Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 9 agosto 2021) No alle sanzionigli insegnanti senza. Uningiustificato. Così al Corriere della Sera parla Barbara, da marzo sottosegretario all'Istruzione. L'articolo .

Advertising

LucaBizzarri : Comunque sta roba che mi abbiano chiesto il green pass per entrare nel bar dell’aeroporto e non me lo abbiano chies… - borghi_claudio : Mannaggia... pure con la terza dose e il green pass... com'era quella che i vaccinati non contagiano? - borghi_claudio : Si chiudevano gli ospedali per risparmiare ma assumiamo 8000 segretari per controllare i green pass - ste_pax : RT @Vincenz78441140: Qui non è richiesto il green pass - freddie_scorpio : #vaccinatevi_e_basta e non chiedetevi perchè mentre si parla di terza dose... al ristorante si entra con una... met… -