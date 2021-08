Caduta Libera, svelato finalmente cosa c’è sotto la botola -VIDEO (Di lunedì 9 agosto 2021) Caduta Libera è senza dubbio uno dei programmi più amati di Canale 5. Da tempo, il pubblico da casa si chiede cosa ci sia sotto la botola e perchè c’è tanto mistero … Infatti la domanda che tutti si pongono è: cosa succede ai concorrenti quando cadono giù nel vuoto? Vediamo insieme cosa abbiamo scoperto. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 9 agosto 2021)è senza dubbio uno dei programmi più amati di Canale 5. Da tempo, il pubblico da casa si chiedeci sialae perchè c’è tanto mistero … Infatti la domanda che tutti si pongono è:succede ai concorrenti quando cadono giù nel vuoto? Vediamo insiemeabbiamo scoperto. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

fattoquotidiano : Contatore fermo. Gli irriducibili senza protezione restano gli stessi da oltre due mesi. Le prime dosi per gli over… - fede_capellaro : @therealkris96 @GambardellaP @Aldito11 Un po’ se lo meritano. Sono in caduta libera di risultati dal 2016 e, invece… - Alessandrobarix : RT @fscaglia1: @Cmmy3 @marilenagasbar1 Infatti sei vai ha vedere gli indici di ascolto dei media sono in caduta libera…si stanno screditand… - Nat91474979 : @scar15385 Carletto lo ha lasciato in campo più che ha potuto, per metterlo in mostra .. uno strazio, giocatore in caduta libera ! - BileMarco : @SurrexitVere @McmLeonardo @marioadinolfi @giomalago @AleAntinelli Ci metterei la firma per avere una caduta libera… -