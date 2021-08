Anche Iliad investe in FiberCop, raggiunto accordo con TIM (Di lunedì 9 agosto 2021) Iliad e TIM hanno stipulato un accordo per il co-investimento in FiberCop, società che gestisce la rete secondaria di TIM allo scopo di aumentare la copertura della fibra ottica fino alle abitazioni.... Leggi su dday (Di lunedì 9 agosto 2021)e TIM hanno stipulato unper il co-investimento in, società che gestisce la rete secondaria di TIM allo scopo di aumentare la copertura della fibra ottica fino alle abitazioni....

Advertising

newsfinanza : TIM: anche Iliad coinveste in rete FiberCop - HokenTechItalia : TIM: anche Iliad coinveste in rete FiberCop - tariffando : iliad entra in Fibercop: investirà nella FTTH anche con TIM - Narco89 : @Brunofolli @domenicopanacea @TIM_Official Da quando Iliad? Io non si sa che ho fatto per avere la #esim ?? ho fatto… - NunzioSepe : Iliad Point: come funziona l’acquisto SIM anche in contanti e senza video identificazione -