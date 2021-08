Un Posto al Sole in Ferie: Ecco quando la Soap tornerà su Rai3... (Di domenica 8 agosto 2021) Un Posto al Sole, come ogni anno, si prende una pausa ad agosto. La narrazione verrà sospesa solo per un brevissimo periodo a partire dal domani, lunedì 9 agosto 2021. Scopriamo quando tornerà, a che punto sono le Trame e le Anticipazioni su le puntate che vedremo al rientro dalle Ferie. Leggi su comingsoon (Di domenica 8 agosto 2021) Unal, come ogni anno, si prende una pausa ad agosto. La narrazione verrà sospesa solo per un brevissimo periodo a partire dal domani, lunedì 9 agosto 2021. Scopriamo, a che punto sono le Trame e le Anticipazioni su le puntate che vedremo al rientro dalle

Advertising

simcopter : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 28.07.2021 In questa foto si vedono bene le conseguenze del trauma che ha subito. Maria Rosa oggi sta meglio, ma q… - outofthehype : non mia madre che mi ha appena chiesto di metterle le repliche di un posto al sole su r4i pl4y - lilznake : @ale_tatami @miinelauva Ma come fai a non conoscere Marina di Un posto al sole - nmrpmc : @miinelauva un posto più al sole - nmrpmc : @miinelauva questa tua svolta un posto al sole mi sta appassionando -