Tokyo 2020 | bronzo per le farfalle della ritmica

(Di domenica 8 agosto 2021) Leginnasticahanno conquistato la medaglia dinell’all around a squadre a. E’ il terzo podio olimpico per l’Italia. Le azzurre Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea hanno chiuso con 87.700 punti. Oro alla Bulgaria con 92.100 e argento alla rappresentativa russa con 90.400. Funweek.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : ABBIAMO RISCRITTO LA STORIA! MAGNIFICA ITALIA A TOKYO 2020! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - elebaromusica99 : RT @Eurosport_IT: ABBIAMO RISCRITTO LA STORIA! MAGNIFICA ITALIA A TOKYO 2020! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #It… - zazoomblog : Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020: 40 medaglie per l’Italia grazie alla ritmica! Gli Usa sorpassano la Cina! -… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

E' il bronzo della ginnastica ritmica la medaglia numero 40 dell'Italia alle Olimpiadi di. Le Farfalle azzurro hanno chiuso la loro splendida gara al terzo posto, dietro la Bulgaria e la Russia. Le azzurre Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, ...Il Settebello chiude al settimo posto la sua avventura ai Giochi olimpici di. La squadra di Campagna nell'ultimo match ha battuto 18 - 17 il Montenegro. La partita era da vincere già nei tempi regolamentari - sottolinea il ct Campagna - C'è stato più ordine in attacco, ...Medagliere Italia Olimpiadi 2020 di Tokyo aggiornato: gli italiani sul podio e quanto vale ogni podio conquistato Il bilancio della spedizione italiana è di ...4.00 – Inizia la finale All Around a squadre di ginnastica ritmica Uno splendido terzo posto ottenuto nelle qualificazioni ha permesso alle Farfalle di staccare il pass per la finale. COME VEDERE LA F ...