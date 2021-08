The Suicide Squad incassa meno del previsto al boxoffice USA nel suo week-end d'apertura (Di domenica 8 agosto 2021) Non rispetta le previsioni di incasso The Suicide Squad, che nel suo primo weekend al boxoffice USA registra guadagni minori rispetto a quanto ci si aspettasse. Nonostante il clamore e le recensioni positive della critica, The Suicide Squad di James Gunn guadagna meno del previsto al boxoffice USA nel suo week-end d'apertura. Negli Stati Uniti il nuovo cinecomic DC non sembra aver tradotto in guadagni l'entusiasmo della stampa che su Rotten Tomatoes aveva assegnat un punteggio del 100% al film scritto e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 agosto 2021) Non rispetta le previsioni di incasso The, che nel suo primoend alUSA registra guadagni minori rispetto a quanto ci si aspettasse. Nonostante il clamore e le recensioni positive della critica, Thedi James Gunn guadagnadelalUSA nel suo-end d'. Negli Stati Uniti il nuovo cinecomic DC non sembra aver tradotto in guadagni l'entusiasmo della stampa che su Rotten Tomatoes aveva assegnat un punteggio del 100% al film scritto e ...

